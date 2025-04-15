Хоккеисты «Норильска» не смогли сократить отставание в серии плей-офф с «Югрой»

«Норильск» оказался в шаге от вылета из плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. В четвертьфинале команда из «северной столицы» Красноярского края в третий раз подряд уступила «Югре» из Ханты-Мансийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Третий матч серии состоялся 14 апреля в норильском ЛДС «Арктика». Его основное время завершилось со счетом 3:3, причем за несколько секунд до конца голкипер «Норильска» Вадим Никитин спас команду от четвертой шайбы. Но в овертайме «Югра» все равно оказалась сильнее — 3:4.

Первые два матча этой серии прошли в Ханты-Мансийске и завершились победами хозяев (2:1 и 3:1). Очередная игра серии пройдет в Норильске 16 апреля. В случае успеха «Югры» она станет последней.

Валерий Лавский