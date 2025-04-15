Федеральное финансирование борьбы с лесными пожарами в Якутии увеличено втрое

Более 4,35 млрд руб. из федерального бюджета выделяется в 2025 году на борьбу с природными пожарами в Якутии, еще свыше 1,3 млрд руб. заложено в региональном, сообщило правительство республики. В прошлом году федеральное финансирование составляло почти втрое меньше — 1,5 млрд руб., регион выделил 1 млрд руб. Увеличение федерального финансирования произошло после визита в Якутию Владимира Путина. Тогда глава региона Айсен Николаев представил доклад о ситуации с природными пожарами и обратился с просьбой об увеличении средств. Президент поддержал инициативу.

В числе приоритетных задач у республики — создание пяти новых авиаотделений, два из которых разместятся в арктической зоне: в Среднеколымске и Белой Горе. Остальные откроются в населенных пунктах Витим, Саныяхтах и Жиганск. Уже идет работа по организации двух первых авиаотделений — в поселках Саныяхтах Олекминского района и Витим Ленского района. В настоящее время завершается подготовка к пожароопасному сезону. Как отмечают в минэкологии региона, разработаны и утверждены планы тушения лесных пожаров для 25 лесничеств. Для оперативного реагирования будет задействовано 5676 человек и 1779 единиц техники.

В 2024 году первые лесные пожары в Якутии были обнаружены 7 мая. Причиной возгораний стали палы, перешедшие на лесные массивы.

Николай Борисов, Якутск