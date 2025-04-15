Китайский грузооборот в портах упал на 10% после пошлин Трампа

Объем морских перевозок в Китае сократился на 10% за неделю после введения новых американских пошлин. По данным Министерства транспорта КНР, с 29 апреля по 5 мая порты обработали 244 млн тонн грузов — на 4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Пик грузооборота пришелся на конец марта, что может оказаться максимумом на фоне торгового конфликта с США.

Число контейнеров также снизилось, тогда как авиаперевозки выросли более чем на 30% — это девятая неделя роста подряд.

Статистика отражает первые последствия пошлин, объявленных Дональдом Трампом 2 апреля. Ранее, в I квартале, китайский экспорт вырос почти на 6%. Однако теперь компании, отправляющие товары в США, столкнутся с пошлиной в 145%, если Вашингтон не смягчит меры. С июня Соединенные Штаты также отменят льготы для мелких посылок, что может снизить спрос на авиадоставку.