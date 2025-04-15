Рэп-исполнитель Шон Комбс, известный под псевдонимом P.Diddy, не признал вину по новым обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и перевозке людей для занятия проституцией. Об этом сообщает журнал Forbes.

Издание уточняет, что новые обвинения были добавлены прокурорами 4 апреля. Оба пункта касаются неназванной жертвы, именуемой «Жертва-2», которую, по утверждению прокуроров, рэп-исполнитель «вербовал, соблазнял, укрывал, перевозил и содержал» для «занятия коммерческими сексуальными услугами».

17 сентября 2024 года рэпера взяли под стражу в Нью-Йорке по решению суда. В 2023 году бывшая девушка Пи Дидди обвинила его в торговле людьми и многолетнем насилии. В день ареста рэперу предъявили обвинение в организации проституции и торговле людьми.

Отбор присяжных для суда над Шоном Комбсом начнется 5 мая, а предварительная дата заседания назначена на 12 мая.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сбитый рэпер».