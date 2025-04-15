Производитель люксовых авто Isdera заявил о банкротстве

Немецкий производитель люксовых автомобилей Isdera подал заявление о банкротстве, сообщило издание Bild. Компания производит авто более 40 лет.

Как уточнили в Bild, заявление о банкротстве было подано в окружной суд Саарбрюккена 11 апреля, однако известно о нем стало только сегодня.

Isdera была основана инженером-конструктором Эберхардом Шульцем в городе Леонберг в 1982 году. В 2005 году производитель перебрался в мастерскую в Хильдесхайме. В 2016 году господин Шульц продал Isdera компании Sinfonia Automotive AG, которая вместе с партнерами из Китая занималась разработкой электромобиля.

Компания специализируется на выпуске дорогих автомобилей в небольших количествах. В 2021 году модель Isdera Commendatore 112i была продана на аукционе за €1,2 млн.