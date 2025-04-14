Лавров: отношения РФ и США непросто вытаскивать из ямы

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Ъ» заявил, что отношения России и США «непросто вытаскивать из ямы после трехлетнего провала» администрации предыдущего президента Джозефа Байдена. По словам министра, усложняет ситуацию и информационный фон, который в настоящий момент создают разные группы влияния в США.

«Искреннее желание президента Трампа и его команды перейти к нормальности после некой оторопи, которая охватила элиты в Вашингтоне, в том числе не только демократические, но и часть республиканцев, начинает вызывать подспудное сопротивление»,— подчеркнул Сергей Лавров.

По словам министра, в этих кругах готовят ходы через лоббистов, через средства массовой информации. «Хотят не допустить того, чтобы президент Трамп отношения с Россией наладил по-взрослому, как это положено между двумя великими державами, да и в общем-то, как это должно быть между двумя любыми державами»,— заключил дипломат.

Полную версию интервью Сергея Лаврова «Ъ» читайте позднее на сайте «Коммерсантъ».

Анастасия Домбицкая