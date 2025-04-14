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Ветеран войны Любовь Харченко стала Почетным гражданином Краснодара

Участнице Великой Отечественной войны, доктору биологических наук, создательнице уникального сорта подсолнуха Любови Харченко вручили знак Почетного гражданина Краснодара. В церемонии участвовали заместитель главы города Владимир Архипов, первый заместитель председателя городской думы Галина Ермакова и глава администрации Западного внутригородского округа Николай Бескровный, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Любовь Харченко участвовала в партизанском движении и освобождении Крыма. Она служила в составе 5-й оперативной роты 51-й армии 4-го Украинского фронта. После войны переехала в Краснодар, где занялась научной деятельностью.

Работая во Всероссийском научно-исследовательском институте масличных культур, Любовь Харченко в составе группы ученых создала высокоолеиновый сорт подсолнуха «Первенец», за что получила Премию Совета Министров СССР.

За многолетний труд ей присвоено звание «Ветеран труда». Среди ее наград — орден Отечественной войны II степени и медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ленина».

В январе 2025 года Любовь Харченко отметила столетний юбилей, с которым ее поздравил глава Краснодара Евгений Наумов. Ранее мэр и председатель городской думы Вера Галушко наградили ветерана медалью «За заслуги».

Анна Гречко

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