Детскую школу искусств в саратовском Перелюбе отремонтируют за 20 млн рублей

ГБУ ДО «ДШИ с. Перелюб» в Саратовской области капитально отремонтируют за 20 млн руб. в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Ранее детскую школу искусств в Перелюбе перевели из разрозненных помещений Дома культуры в новое двухэтажное здание, общая площадь которого составляет 632,9 кв. м. Ремонтировать здание специалистам предстоит в течение 10 месяцев.

К настоящему времени рабочие частично демонтировали напольное покрытие, окна, стены, двери, кровлю и кирпичные перегородки. На втором этаже уже завершены работы по прокладке электрических коммуникаций, выполнена стяжка пола в коридоре и частичное оштукатуривание стен. В планах открыть обновленное здание в ноябре этого года.

Павел Фролов