Главе СКР доложат по делу о наезде электросамоката на ребенка в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела о травмировании пятилетней девочки электросамокатом в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, 8 апреля на улице Металлургов, 24а, две несовершеннолетние, управляя электросамокатом, врезались в девочку, которая переходила дорогу вместе с мамой. Ребенок получил травму головы и был доставлен в больницу. Девушки на самокате скрылись с места происшествия.

По данным следственного комитета, инцидент произошел по причинам, которые должна была предотвратить кикшеринговая организация.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ) и наказываются штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб., либо принудительными работами на срок до пяти лет.

В настоящее время проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели и проводится судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей.

Полина Щуцкая