Жители Краснодара помогли выявить незаконную вырубку в Прикубанском округе

Сотрудники администрации Краснодара установили факт незаконной вырубки деревьев в районе ул. Тополиная Аллея Прикубанского округа. Информация о ликвидации зеленых насаждений неизвестными лицами поступила от местных жителей, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК выехали на место происшествия для проверки сигнала. К моменту прибытия сотрудников нарушители покинули территорию.

Сейчас эксперты определяют размер ущерба, причиненного краевой столице, для применения необходимых санкций. Штрафы будут выставлены владельцу земельного участка. Материалы о происшествии переданы в правоохранительные органы.

Кроме того, представители департамента городского хозяйства и ТЭК совместно с жителями Юбилейного микрорайона зафиксировали повреждение деревьев при проведении работ по благоустройству сквера Чепеги.

Анна Гречко