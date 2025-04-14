Полиция Кубани остановила внедорожник, находящийся в международном розыске

Сотрудники Госавтоинспекции Курганинского района Кубани остановили Mercedes-Benz, за рулем которого находился 38-летний житель Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

При проверке документов автоинспекторы установили, что кроссовер числится в международном розыске. Водителя вместе с пассажиром доставили в отдел МВД России по району для дальнейшего разбирательства.

Обстоятельства появления автомобиля на территории края устанавливаются.

Анна Гречко