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Полиция Кубани остановила внедорожник, находящийся в международном розыске

Сотрудники Госавтоинспекции Курганинского района Кубани остановили Mercedes-Benz, за рулем которого находился 38-летний житель Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

При проверке документов автоинспекторы установили, что кроссовер числится в международном розыске. Водителя вместе с пассажиром доставили в отдел МВД России по району для дальнейшего разбирательства.

Обстоятельства появления автомобиля на территории края устанавливаются.

Анна Гречко

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