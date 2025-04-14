СКР возбудил дело о халатности после драки школьников в Краснодаре

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара возбудил уголовное дело по факту халатности после публикаций в соцсетях о группе подростков, избивающих одноклассников во время перемен в одной из школ города. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расследование ведется по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц учебного заведения, где произошел конфликт.

Сейчас правоохранители проводят необходимые процессуальные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Глава СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял расследование под личный контроль.

Анна Гречко