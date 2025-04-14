Во вторник в Черноземье будет солнечно и сухо, от +3°С до +18°С

В большинстве регионов Черноземья во вторник, 15 апреля, ожидается облачность с прояснениями, без осадков. Температура будет варьироваться от +3°С до +18°С. Это следует из прогноза Гидрометцентра России.

В Белгороде ближайшей ночью будет облачно с прояснениями при +6°С, днем — малооблачно, +18°С. Осадков в течение суток не ожидается.

В Воронеже в течение суток прогнозируется облачность, без осадков. Температура будет варьироваться от +7°С до +18°С.

В Курске в течение суток ожидается облачность с прояснениями при температуре от +6°С до +18°С. Без осадков.

В Липецке ночью возможна переменная облачность при +4°С, без осадков, днем — облачность с прояснениями при +18°С, также без осадков.

В Орле ночью прогнозируется переменная облачность, без осадков, +5°С, днем — облачность, без осадков, +17°С.

В Тамбове ночью будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность. Осадков в течение суток не будет, температура составит +3°С…+18°С.

Алина Морозова