Путин потребовал от правительства своевременного реагирования на лесные пожары

Президент Владимир Путин потребовал от правительства своевременно реагировать на возникающие очаги лесных пожаров и не допускать тяжелых последствий. Он указал, что в этом направлении самое главное — это хорошая координация между регионами и ведомствами: МЧС, Рослесхозом и Авиалесоохраной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На совещании с членами правительства с докладом выступил глава МЧС Александр Куренков. Он сообщил, что сейчас пожароопасный сезон открыт в 69 субъектах РФ. По его словам, число лесных пожаров и их площади значительно превышают показатели прошлого года.

Заслушав доклад, президент заявил, что МЧС должно «постоянно держать руку на пульсе» и бороться с пожарами без значимого ущерба для людей. «Нужно, чтобы все работали в едином ритме и вовремя включали те силы и средства, которые возможно включить и которые нужны для ликвидации последствий этих пожаров»,— сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС).

С начала 2025 года, по представленным господином Куренковым данным, на территории страны зафиксировано более 680 очагов лесных пожаров общей площадью более 178 тыс. га. Глава Минприроды Александр Козлов добавил, что весенний сезон пожаров начался на месяц раньше в Центральном, Приволжском и Дальневосточном округах. Это, по его словам, связано с малоснежной зимой. Сейчас по всей России для борьбы с лесными пожарами задействованы более 28 тыс. человек, отметил господин Козлов.

Полина Мотызлевская