В ритме окон

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Одной из главных новинок 2025 года от Baccarat — французской мануфактуры, основанной королем Франции Людовиком XV,— стала фарфоровая серия Arcadia. Она представлена тарелками разных размеров и стаканами из изящного лиможского фарфора. Источником вдохновения для дизайнеров послужила архитектура старой мануфактуры, в частности, ритм арок ее окон. Поклонники бренда могут выбрать одну из двух цветовых палитр: классическую бело-золотую с деколью или ярко-красную, в фирменных цветах бренда Baccarat.

Людмила Михеева