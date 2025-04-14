Альтернативный мир

В 2024 году музеи и ярмарки бурно отмечали столетие последнего и самого влиятельного направления искусства между двумя войнами ХХ века — сюрреализма. Большие выставки устраивали музеи всего мира — от задавшего тон Помпиду с основательной ретроспективой до более камерных в тех же Париже, Мюнхене, Лондоне, Шанхае и Нью-Йорке. Крупные ярмарки — BRAFA, TEFAF, PAD — делали на сюрреалистах особый акцент. А в январе 2025-го парижская выставка дизайна Maison & Objet, закрывая тему юбилея, посвятила тематическую инсталляцию отражению идей сюрреализма в современном дизайне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Деконструкция и коллаж — еще один метод работы сюрреалистов Фото: Anne-Emmanuelle Thion Впитав в себя многие авангардные поиски начала ХХ века, сюрреализм стал последним «измом» авангарда и самым живучим из всех Фото: Anne-Emmanuelle Thion Фарфоровая подставка в виде ноги, глаз, увеличенный до размеров масштабного панно, снова становятся местом встречи реального и фантастического Фото: Anne-Emmanuelle Thion Сюрреализм начинался с поэзии, потом захватил живопись, пришелся по душе дизайнерам, модельерам и ювелирам, закономерно выплеснулся на киноэкран, оказался идеальной декорацией для светских приемов Фото: Anne-Emmanuelle Thion Деконструкция и коллаж — еще один метод работы сюрреалистов Фото: Hubert Darodes Следующая фотография 1 / 5 Деконструкция и коллаж — еще один метод работы сюрреалистов Фото: Anne-Emmanuelle Thion Впитав в себя многие авангардные поиски начала ХХ века, сюрреализм стал последним «измом» авангарда и самым живучим из всех Фото: Anne-Emmanuelle Thion Фарфоровая подставка в виде ноги, глаз, увеличенный до размеров масштабного панно, снова становятся местом встречи реального и фантастического Фото: Anne-Emmanuelle Thion Сюрреализм начинался с поэзии, потом захватил живопись, пришелся по душе дизайнерам, модельерам и ювелирам, закономерно выплеснулся на киноэкран, оказался идеальной декорацией для светских приемов Фото: Anne-Emmanuelle Thion Деконструкция и коллаж — еще один метод работы сюрреалистов Фото: Hubert Darodes

Официальной датой рождения этого направления считается 15 октября 1924 года: в этот день из печати вышел «Манифест сюрреализма» молодого, модного, дерзкого поэта Андре Бретона, а двумя неделями раньше — первый и единственный номер журнала «Сюрреализм» с манифестом другого поэта, чуть постарше, Ивана Голля. Авторы спорили между собой, их последователи разбились на два лагеря, один опирался на учение Фрейда, второй его отрицал, но по большому счету все это было не важно — эра сюрреализма наступила. За пару лет до этого Макс Эрнст на картине «Встреча друзей» уже изобразил всех главных героев будущего движения (сначала поэтического, а потом уже художественного), а еще раньше, в 1917-м, Гийом Аполлинер придумал слово surrealism, которым он описывал свою поэму «Груди Тиресия» и балет «Парад», созданный Эриком Сати, Жаном Кокто и Пабло Пикассо для дягилевской труппы. И вот в 1924-м все сошлось. Определяя новое направление, Голль говорил о «реванше глаза», полном уходе поэзии от звука к образу. Бретон же определил сюрреализм как «чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить или устно, или письменно, или другим способом реальное функционирование мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений».

Впитав в себя многие авангардные поиски начала ХХ века, сюрреализм стал последним «измом» авангарда и самым живучим из всех. Пластичность, основанная на игре мысли без привязки к форме и жестким визуальным канонам, обеспечила ему проникновение не только во все виды искусства, но едва ли не во все сферы жизни. Сюрреализм начинался с поэзии, потом захватил живопись, пришелся по душе дизайнерам, модельерам и ювелирам, закономерно выплеснулся на киноэкран, оказался идеальной декорацией для светских приемов. По большому счету, возникнув в 1920-е, он никогда не уходил со сцены, в каждом следующем поколении творцов вербуя себе новых вассалов. Послевоенные хеппенинги, абстрактный экспрессионизм, основанный на свободном выплеске красок и эмоций, коллажи, составленные из обрывков газет и журналов без явного смысла, до сих пор популярные среди художников, мода от Скьяпарелли до Маккуина, «Чужой» Ридли Скотта, нарисованный швейцарцем Гансом Руди Гигером, особая оптика Дэвида Линча — все выросло из сюрреализма 1920-х. Удивительно, но и сегодня, в новых воплощениях, он умудряется выглядеть свежо и современно.

Специальная экспозиция Maison & Objet 2025, названная Sur/Reality, была посвящена как раз таким предметам: экстравагантным, ироничным, неожиданным. И демонстрирующим, что современные дизайнеры часто используют те же приемы, что и родоначальники движения сто лет назад. Кураторами экспозиций выступили Элизабет Лериш и Жюльен Себбан (бюро Uchronia).

Отсылки к разнообразным культурным кодам и даже эпохам: смешать, но не взбалтывать — один из таких принципов. Livehorn, французский производитель высококлассных акустических систем, в противовес миниатюрным наушникам, придумал колонки, сделанные полностью вручную, с использованием натуральных материалов, раструбы которых напоминают старый патефон, а вся система в целом — причудливый скульптурный объект.

Деконструкция и коллаж — еще один метод работы сюрреалистов. Seletti в фарфоровой серии Hybrid напрямую соединяет несочетаемое — Восток и Запад. Тарелки, вазы, чашки, плошки с разными орнаментами и разных форм словно разбиты напополам и склеены наугад. Фарфоровая подставка в виде ноги, глаз, увеличенный до размеров масштабного панно, снова становятся местом встречи реального и фантастического. Цитаты из узнаваемых ключевых работ столетней давности — игра, от которой дизайнеры не устали и сегодня. Омар, один из сексуальных символов в системе кодов Сальвадора Дали, был трубкой дискового телефона и перекочевал на платье Эльзы Скьяпарелли, а у современных португальских керамистов Bordallo Pinheiro венчает крышку супницы в виде кочана капусты. Стекающие каплями зеркала Polspotten напоминают расплавленные часы, настенные светильники в форме окон с синим небом и облаками у Seletti отсылают к Магритту, а зловеще пустынные аркады де Кирико Джонатан Адлер превращает в фарфоровые шкатулки.

Филипп Старк, вслед за сюрреалистами, исследует патафизику — этот термин в конце ХIХ века ввел писатель Альфред Жарри, обозначив им предмет более широкий, чем метафизика, соединение науки и поэзии. Для патафизиков «исключение есть правило», а парадокс — необходимая часть жизни, разрушающая обыденность и открывающая двери в иную, многомерную реальность. Два года назад в музее Карнавале Старк устроил выставку-мистерию «Париж патафизический», где знакомые здания и пространства меняли очертания, Сена становилась озером, а весь город — сценой для его фантазий.

Безграничным воображением создана и арт-вселенная Yoomoоta художника и дизайнера Тараса Желтышева родом из Томска с мастерской в Бангкоке. Yoomоota — альтернативный мир, сконструированный из суммы подсознаний всех людей планеты. Их мысли, эмоции и желания воплощаются в новых персонажах, таких как Pillman, существо из капсул и таблеток, верящее в волшебные пилюли, или Candy Lady с сахарной зависимостью. Существующие в виде NFT, скульптур, предметов мебели игрушек, они несут не только развлекательную или функциональную, но и социальную миссию: разобраться в себе и перейти на новую ступень эволюции.

Сюрреализм новой формации не мог обойтись без искусственного интеллекта. Одна из ярких художниц, с ним работающих,— живущая в Мехико аргентинка Пилар Зета. С помощью нейросети она создает цифровые образы, которые затем обретают физическую форму в живописи, скульптуре, мебели, коврах. Увлеченная культурой Древнего Египта, квантовой физикой и космическими исследованиями, она часто использует образ портала как мистический вход в иное измерение и новую реальность — ту, где сон реальнее яви, которая иногда пугает, но больше манит и не отпускает вот уже сто лет.

Ирина Осипова

(«Ъ — Стиль Интерьеры», № 7 от 08.04.2025)