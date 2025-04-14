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Коммерсантъ FM
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Жителям приграничья Курской области выдали более 7 тыс. сертификатов

Количество жилищных сертификатов, выданных жителям приграничья Курской области, увеличилось до 7,4 тыс. (из них реализовано 3 тыс.), сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Общая сумма выданных субсидий составила 45,4 млрд руб.

В случае потери постоянного и единственного жилья из-за ЧС граждане могут получить жилищную субсидию на покупку квартиры (70 тыс. руб. за 1 кв. м). В феврале этого года власти региона сообщали о выдаче 6,6 тыс. сертификатов и реализации 2 тыс. из них.

2 апреля правительство выделило дополнительные 16 млрд руб. на помощь жителям, утратившим свои дома в результате боевых действий. Начиная с сегодняшнего дня, 14 апреля, сертификаты будут выдаваться за счет этого транша.

Сертификаты выдаются региональным министерством строительства. Изначально получатель мог потратить средства либо на покупку жилья, либо на его строительство. С апреля текущего года жители приграничья могут дробить жилищные сертификаты и направлять средства одновременно на обе цели. Господин Хинштейн также сообщал, что жители, проживавшие на оккупированных территориях, получат льготы при распределении субсидий. Какие именно, он не уточнял.

Полина Мотызлевская

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