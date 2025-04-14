В КНИТУ-КАИ завершили строительство здания интерактивного музея за 250 млн рублей

В КНИТУ-КАИ завершено строительство здания Интерактивного музея техники на базе самолета Ту-144. Об этом сообщили в пресс-службе университета. Как рассказал источник, на реализацию проекта вместе с покупкой оборудования будет направлено около 250 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В КНИТУ-КАИ завершили строительство здания интерактивного музея на базе Ту-144

Фото: Пресс-служба КНИТУ-КАИ В КНИТУ-КАИ завершили строительство здания интерактивного музея на базе Ту-144

Фото: Пресс-служба КНИТУ-КАИ

Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору нарушений не выявило. Объект получил заключение о соответствии требованиям проектной документации.

Реализация проекта началась в конце 2017 года, когда самолет Ту-144 установили на площадку между 2-м и 8-м зданиями КНИТУ-КАИ. В 2020 году объект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, а в 2021 году начались строительные работы.

Общая площадь интерактивного музея составляет около 1,7 тыс. кв. метров. Объект может обслуживать 40 посетителей за один сеанс, его пропускная способность — 20 тыс. человек в год.

В музее планируют установить пилотскую кабину, рабочее место штурмана и бортинженера и несколько рядов с креслами. Музей собираются открыть для посетителей в 2026 году.

Ту-144 — первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет, произведенный на Воронежском авиазаводе.

Диана Соловьёва