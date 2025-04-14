В Пензе суд наказал 23 человек за обман 83 пенсионеров на 14 млн рублей

Октябрьский районный суд Пензы рассмотрел уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении 23 жителей Пензенской области и Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигуранты обманули на сумму свыше 14 млн руб. в общей сложности 83 пенсионеров. Они звонили пожилым людям под видом сотрудников сервиса, проникали в квартиры под предлогом проверки качества оконных конструкций и вынуждали граждан через запугивание платить за якобы необходимый ремонт.

Суд наказал семерых фигурантов реальными сроками лишения свободы, 15 — условными. Одной из фигуранток суд отсрочил наказание до того времени, как ее ребенку исполнится 14 лет.

Павел Фролов