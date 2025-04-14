В Татарстане местный житель получил 9 лет колонии за новогоднее убийство

В Верхнеуслонском районе Татарстана 48-летний местный житель получил 9 лет колонии особого режима за убийство своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Согласно материалам дела, 31 декабря 2023 года обвиняемый пришел в гости к другу в деревню Печищи. После совместного распития алкоголя обвиняемый не захотел уходить, и между приятелями завязалась ссора. В ходе ссоры фигурант избил потерпевшего, нанеся ему не менее шести ударов в область головы, четыре удара в грудь и живот.

После чего покинул дом своего приятеля.

Вину в совершении преступления фигурант дела не признал. Приговор пока не вступил в законную силу.

Артём Дергунов