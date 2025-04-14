В Ростове пройдут общественные слушания по планировке исторического центра в районе Пушкинской

Администрация Ростова проведет общественные обсуждения проекта межевания территории в границах ул. Пушкинская – пер. Нахичеванский – ул. Суворова – пер. Крепостной. Об этом сообщается на сайте администрации.

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С какой целью власти собираются провести межевание в историческом центре города не указывается.

Обсуждения проведут в рамках реализации принятого в марте 2024 года постановления «О подготовке документации по планировке территории города Ростова-на-Дону».

Сроки проведения общественных слушаний не сообщаются.

Сергей Иванов