В Ростове пройдут общественные слушания по планировке исторического центра в районе Пушкинской
Администрация Ростова проведет общественные обсуждения проекта межевания территории в границах ул. Пушкинская – пер. Нахичеванский – ул. Суворова – пер. Крепостной. Об этом сообщается на сайте администрации.
Фото: «Ъ-Юг»
С какой целью власти собираются провести межевание в историческом центре города не указывается.
Обсуждения проведут в рамках реализации принятого в марте 2024 года постановления «О подготовке документации по планировке территории города Ростова-на-Дону».
Сроки проведения общественных слушаний не сообщаются.