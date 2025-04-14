В донской столице почти 50% дорог не соответствует стандартам качества

В донской столице практически каждая вторая улица не соответствует действующим стандартам качества дорожного полотна. Об этом, с докладом на заседании городской Думы выступил и.о. первого заместителя главы администрации Ростова Александр Новицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Он сообщил, что на сегодняшний день лишь 51% улично-дорожной сети соответствует нормативным требованиям. Данный показатель ярко иллюстрирует масштаб проблем в дорожной инфраструктуре города.

«Несмотря на активные темпы ремонта в прошлом году, когда удалось привести в порядок 830 тыс. кв. м. дорожного покрытия и заасфальтировать 23 грунтовых участка, ситуация в целом остается далекой от идеальной»,— подчеркнул докладчик.

Всего за 2024 год работами по дорожному благоустройству было охвачено 82 объекта. Этот объем позволил выполнить намеченный план реконструкции, однако почти половина городских улиц по-прежнему требует серьезного ремонта.

Как ранее писал «Ъ-Ростов» городская администрация наметила план по дальнейшей реализации программы обновления уличной сети. Чиновники заявляют о намерении не снижать темпов работ и сосредоточиться на улучшении качества дорог не только в центральных районах, но и на периферии.

Валентина Любашенко