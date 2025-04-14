Зампред комитета Госдумы Буцкая выступила против повышения госпошлины при разводе

Для сокращения количества разводов необходимо не увеличивать пошлину, а оказывать поддержку молодым семьям. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Увеличение штрафов за развод приведет только к тому, что у нас будет меньше заключаться браков. А что нам надо делать — это всячески поддерживать молодых людей в создании семьи и помогать им разобраться в тех мерах поддержки, которых, правда, очень много. Мне кажется, счастливых семей, которые будут больше разбираться во всех государственных мерах поддержки, точно в данный момент времени станет больше»,— сказала депутат (цитата по ТАСС).

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить госпошлину за развод с 5 тыс. до 100 тыс. руб. По мнению господина Милонова, мера снизит число «эмоциональных решений». Также он предложил увеличить срок бракоразводного процесса с одного до трех месяцев (с 30 до 90 дней).

В конце марта в Орловской, Брянской областях и Кузбассе ввели единовременные выплаты беременным школьницам и студенткам СПО в размере 100–150 тыс. руб. (в Орловской области и Кузбассе — 100 тыс. руб., в Брянской области — 150 тыс. руб.). Соответствующая мера поддержки рекомендована Минтрудом.

Екатерина Отрашкевич