Pfizer свернула разработку препарата от ожирения

Pfizer прекращает разработку препарата, который должен был стать ответом компании на популярные на рынке средства для снижения веса от Novo Nordisk и Eli Lilly. Причиной решения стало выявленное повреждение печени у одного пациента, участвовавшего в клинических испытаниях.

В заявлении компании Pfizer говорится, что общая частота повышения уровня ферментов печени у участников испытания дануглипрона сопоставима с показателями уже одобренных препаратов этого класса. Однако у одного примерно из 1400 пациентов, принимавших препарат, было диагностировано потенциальное повреждение печени. После прекращения приема дануглипрона показатели пришли в норму.

Pfizer после окончания пандемии COVID-19 сделала ставку на разработку препарата для эффективного контроля веса. Сейчас на рынке доминируют «Оземпик» и «Вигови» от Eli Lilly и Novo Nordisk. Котировки их акций на фоне заявления Pfizer выросли на внебиржевых торгах на 2,6% и 2,8% соответственно.

Кирилл Сарханянц