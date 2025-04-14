В одном из скверов Челябинска появится памятник Федору Плевако

Администрация Советского района Челябинска объявила закупку на благоустройство сквера по улице Воровского, в котором разместят памятник адвокату Федору Плевако (годы жизни — 1842—1908). Начальная стоимость контракта составила более 28,3 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Сквер расположен в границах улиц Воровского, Елькина и Тимирязева. Памятник Федору Плевако появится на месте фонтана «Пробуждение». Согласно техзаданию, подрядчику также нужно постелить газон, установить новые качели, скамейки, мусорные урны и фонари, а также заменить бортовые камни и тротуары. Работы необходимо выполнить до 1 августа 2025 года. Стоящие в сквере качели, скамейки и урны снесут.

Победителя аукциона определят 7 мая.