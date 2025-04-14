В центре Ярославля перекроют участок дороги

В Ярославле участок улицы Революционной перекроют для движения машин 24 и 25 апреля. Соответствующий приказ подписал директор ДГХ Ярослав Овчаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проезд будет невозможен около учебного корпуса ЯГМУ, на участке Революционной от Андропова до площади Челюскинцев. 24 апреля движение перекроют с 7 до 20 часов, а 25 апреля — с 7 до 14 часов.

Ограничения вводятся в связи с проводимым вузом мастер-классом с использованием спецтехники служб скорой медицинской помощи и МЧС.

Алла Чижова