Вероника Ефремова возглавила департамент труда и занятости Тюменской области

Директором департамента труда и занятости населения Тюменской области назначена Вероника Ефремова, сообщили в правительстве региона. К своим обязанностям она приступит 15 апреля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Ефремова

Фото: Страница Вероники Ефремовой во «ВКонтакте» Вероника Ефремова

Фото: Страница Вероники Ефремовой во «ВКонтакте»

Вероника Ефремова закончила Уральский государственный университет им. Горького по специальности «Политическая экономия». В 2010 году она получила звание доцента высшей аттестационной комиссии (ВАК).

Трудовая деятельность Вероники Ефремовой связана с Тюменским индустриальным университетом (ранее Тюменский государственный нефтегазовый университет). С 2016 по 2017 года она работала начальником управления по качеству Тюменского государственного нефтегазового университета. С 2017 года стала проректором по образовательной деятельности Тюменского индустриального университета (ТИУ). После чего, в 2019 году заняла должность ректора университета.

Напомним, в 2024 году Веронику Ефремову назначили директором департамента образования и науки Тюменской области.

Вероника Ефремова имеет ряд наград и почетных званий, включая звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» и медаль «За заслуги в образовании».

Полина Щуцкая