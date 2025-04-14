Близ Комсомольска-на-Амуре произошло землетрясение магнитудой 3,1

В Хабаровском крае сегодня, 14 апреля, около 22:00 местного времени (15:00 мск) произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщило ГУ МЧС по Хабаровскому краю со ссылкой на Геофизическую службу РАН.

По данным геослужбы, эпицентр землетрясения находился в 8 км юго-восточнее Комсомольска-на-Амуре. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 9 км.

Землетрясение могло ощущаться жителями города силой 1–2 балла. Объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме, разрушений нет. Пострадавших нет, говорится в распространенном сообщении.

Эрнест Филипповский, Хабаровск