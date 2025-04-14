Мэрия Уфы ищет проектировщика квартала в Затоне

Главархитектура Уфы объявила конкурс на разработку проектов планировки и межевания квартала у берега реки Белой в микрорайоне Затон. Территория ограничена улицами Ирендык, Ахметова, Запорожским переулком, границей городских лесов и проектируемой улицей. Начальная максимальная цена контракта — 5 млн руб., следует из материалов портала госзакупок. Итоги конкурса подведут 14 мая.

Площадь территории проектирования — 26,8 га. Она обладает потенциалом «комплексной реогранизации с размещением многоквартирного жилищного строительства», говорится в описании объекта закупки. Часть территории застроена многоквартирными домами, прибрежные участки заняты индивидуальными жилыми домами.

До подготовки планировочной документации исполнитель должен будет разработать архитектурно-градостроительную концепцию и согласовать ее на градостроительном совете Уфы. Завершить проектирование необходимо до 30 ноября этого года, предоставив годовую гарантию на выполненные работы.

Наталья Балыкова