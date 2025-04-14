Чистая прибыль ХК «Салават Юлаев» в 2024 году превысила 26 млн рублей

По итогам 2024 года выручка АНО «Хоккейный клуб "Салават Юлаев"» составила 616,8 млн руб., что на 30,9% больше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в бухгалтерской отчетности, опубликованной на Федресурсе. Увеличение выручки связано с увеличением продаж билетов на хоккейные матчи и повышением цен на билеты и услуги, говорится в публикации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Яровиков, Коммерсантъ Фото: Олег Яровиков, Коммерсантъ

Продажа билетов и абонементов принесла клубу 283,8 млн руб., реклама — 136,4 млн руб., проведение спортивных и спортивно-оздоровительных мероприятий на ледовой арене и в тренажерном зале — 39,4 млн руб.

Кроме того, «Салават Юлаев» получил более 114 млн руб. в качестве компенсации за переход игроков в другие клубы, а сам потратил на трансферы 12,1 млн руб.

В качестве пожертвований «Салават Юлаев» получил 1,5 млрд руб. из Фонда социальных целевых программ и 15,7 млн руб. от Континентальной хоккейной лиги.

Чистая прибыль хоккейного клуба выросла с 2,6 млн до 26,4 млн руб.

В состав «Салавата Юлаева» входят одноименная мужская команда мастеров, молодежная хоккейная команда «Толпар», женская команда «Агидель» и спортивная школа. Кроме того, клуб является учредителем нефтекамского хоккейного клуба «Торос», выступающего во Всероссийской хоккейной лиге. Тренировки и матчи команд проводятся на «Уфа-Арене» и в Дворце спорта.

Идэль Гумеров