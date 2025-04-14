Число специальных выплат медработникам Удмуртии выросло более чем на 7% за год

В 2025-м специальные социальные выплаты назначили 10,1 тыс. медицинским работникам в Удмуртии, что на 7,3% больше, чем в 2024-м, сообщает пресс-служба регионального отделения Социального фонда России. На эти цели в 2025-м направлено более 412 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Выплаты полагаются медикам первичного звена здравоохранения, включая работников центральных и районных больниц, а также станций скорой помощи. Средства распределяются между 54 медучреждениями региона.

«Средства перечисляются на основании данных медицинских организаций. В этих реестрах уже проставлены суммы назначенных выплат и данные, по которым она рассчитана»,— пояснил управляющий отделением СФР по Удмуртии Алексей Бельтюков. Размер выплат варьируется от 4,5 до 50 тыс. руб. в зависимости от категории специалиста и численности населения в населенном пункте.