В Марий Эл местный житель лишился 2,7 млн рублей, желая заработать на бирже

В Медведевском районе Марий Эл 42-летний местный житель потерял 2,7 млн руб., желая заработать на биржевых торгах. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Марий Эл.

Потерпевший пояснил, что через мессенджеры познакомился с девушкой, предложившей выгодный способ заработка на биржевых торгах. Сначала он поверил обещанным высоким доходам, последовал советам менеджера увеличить вложения и, ожидая быстрого обогащения, стал оформлять кредиты, попутно внося деньги на неизвестные банковские счета.

В очередной раз придя в банк для оформления очередного займа, ему отказали. После чего он понял, что стал жертвой мошенничества.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Артём Дергунов