В Ингушетии умер последний ветеран Великой Отечественной войны

Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов сообщил о смерти последнего в регионе ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Медарова. Ему было 100 лет.

«К сожалению, он не дожил до празднования Дня Победы. Ушел не просто достойный человек, но и связанная с ним героическая эпоха»,— написал глава региона в Telegram-канале. Он передал родным и близким ветерана соболезнования.

Махмуд-Али Калиматов заявил, что ветеран прожил достойную жизнь, став очевидцем самой трагических страниц в истории государства. «Последний ветеран Великой Отечественной войны навсегда останется в нашей памяти как образец героического мужества и стойкости, любви и преданности своей стране. На его примере будут воспитываться в духе патриотизма последующие поколения молодежи»,— заключил господин Калиматов.

В январе этого года Махмуд-Али Калиматов присвоил Магомеду Медарову звание «Почетного гражданина города Назрань». Решение было принято в рамках инициативы главы государства о награждении всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями «Почетного гражданина» своих населенных пунктов.