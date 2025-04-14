«Применение искусственного интеллекта нужно регулировать с умом»

Где банки сейчас применяют искусственный интеллект? Какой экономический эффект получают от внедрения ИИ? И стоит ли регулировать развитие этой технологии? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с заместителем президента-председателя правления ВТБ Вадимом Куликом в программе «Цели и средства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

— Какая роль сегодня отводится искусственному интеллекту в деятельности ВТБ? В каких процессах он сейчас находит применение?

— На текущий момент в ВТБ ИИ применяется в более чем 300 процессах, то есть каждый третий процесс в банке идет с применением искусственного интеллекта. Например, компьютерное зрение помогает распознавать документы, паспорта, договоры, бумажные или прочие носители. Также ИИ может генерировать ответы в колл-центре, в половине случаев разговаривает искусственный голос. И в то же время есть голосовой помощник, который в колонке с «Алисой» фактически позволяет клиенту провести операции. То есть общаясь нативным языком с голосовым ассистентом в колонке «Яндекса», вы можете совершать операции в ВТБ. Речь идет об автоматической генерации голоса, который отвечает, распознает вашу речь и превращает ее в команды и так далее. В кредитных процессах используются практически целые комплекты моделей ИИ, их можно насчитать на один процесс несколько десятков. Кроме того, есть всевозможные роботы-советники в «ВТБ Мои Инвестиции», которые помогают разработать свою собственную инвестиционную стратегию. Также мы применяем модели ИИ в антифроде, чтобы защитить вас от мошенников.

— Насколько я понимаю, все это агентский искусственный интеллект, который может выполнять различный функционал. А какие тренды в сфере применения ИИ мы увидим в будущем?

— Каждый человек будет сталкиваться с тем или иным помощником, построенным на искусственном интеллекте. Скорее всего, в ближайшие годы мы придем к тому, что один человек будет использовать одного помощника, и у нас с вами возникнет выбор, где их приобретать и чьими услугами пользоваться. Число этих помощников будет расти, а степень их, скажем так, приятности и полезности будет различной. И нам с вами нужно будет научиться управлять этим комплектом помощников, при этом желательно самим не утратить собственный интеллект.

— Как можно оценить экономический эффект от их использования?

— С финансовой точки зрения здесь есть две стратегии, которые можно выбрать. Первая — когда тебе важно быть первым, но неважно быть прибыльным или экономически оправданным. А вторая, ее еще коротко называют «бережливый искусственный интеллект», — когда ИИ развивается, исходя из прикладных характеристик, то есть когда модель или помощник дает экономический эффект на горизонте двух лет, например. Мы в ВТБ придерживаемся второй концепции. Мы не развиваем самостоятельно собственную языковую модель, а делаем это в партнерстве. И мы зарабатываем десятки миллиардов рублей в год от комплекта этих моделей искусственного интеллекта.

— Стоит ли вообще как-то регулировать сферу применения искусственного интеллекта?

— Нужно найти золотую середину. Безусловно, ее нужно регулировать. Но если следовать, например, европейскому опыту, который привел к фрагментации и запретительству, то это приведет к колоссальному проседанию сферы в целом. При этом ИИ-инструменты возникают в Китае, в Штатах, везде по миру, и при этом сильное отставание в Европейском союзе. Здесь очень интересная есть параллель.

Оценка рисков всегда исходила от регуляторов в виде всевозможных коэффициентов, нормативов, ставок, положений и всего прочего. И очень долго банковский мир шел к тому, чтобы розничные или корпоративные риски для средних и малых предприятий перевести на ПВР, где все базируется на статистике и статистических выкладках. И как раз там возможно применение моделей ИИ. Мы все увидели, что эти модели лучше и тоньше отражают реальную картину конкретного банка, а не среднестатистический коэффициент, который выведен по конкретной стране или территории. Из этого опыта можно почерпнуть целую серию позитивных и хороших выводов, как научиться регулировать сферу ИИ, давая ей развиваться и даже подстегивая это развитие. Поэтому ответ: конечно, надо регулировать, но регулировать нужно с умом.