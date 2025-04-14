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В Железноводске установят видеокамеры на всех мемориалах

Власти Железноводска намерены оборудовать видеокамерами все мемориалы города для защиты от вандализма. Об этом сообщил глава Железноводска Евгений Бакулин.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Установка камер на всех мемориалах в Железноводске — это шаг для защиты исторической памяти»,— написал в Telegram-канале Евгений Бакулин.

Системы наблюдения уже функционируют на территории Сквера памяти в поселке Иноземцево, входящем в состав города. По мнению главы Железноводска, благодаря присутствию видеонаблюдения правонарушения на этом участке фиксируются гораздо реже.

Николай Аксенов

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