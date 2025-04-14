В Железноводске установят видеокамеры на всех мемориалах

Власти Железноводска намерены оборудовать видеокамерами все мемориалы города для защиты от вандализма. Об этом сообщил глава Железноводска Евгений Бакулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Установка камер на всех мемориалах в Железноводске — это шаг для защиты исторической памяти»,— написал в Telegram-канале Евгений Бакулин.

Системы наблюдения уже функционируют на территории Сквера памяти в поселке Иноземцево, входящем в состав города. По мнению главы Железноводска, благодаря присутствию видеонаблюдения правонарушения на этом участке фиксируются гораздо реже.

Николай Аксенов