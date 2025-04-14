В Чистополе полицейские задержали женщину, обвиняемую в воровстве из храма

В Чистополе сотрудники полиции задержали 40-летнюю женщину, обвиняемую в воровстве золотых украшений из храма. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Священнослужитель сообщил в полицию о факте кражи золотых украшений из одного из храмов города. Охрана учреждения обратила внимание на недостачу ювелирных предметов: колец, серег, крестов и цепочек, украшавших икону.

Ущерб был оценен в 211 тыс. руб.

Полицейские вычислили и задержали 40-летнюю женщину. Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Подозреваемая призналась в содеянном, пояснив, что уже успела реализовать награбленное в местном ломбарде. Ведется проверка причастности задержанной к другим подобным эпизодам хищений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Артём Дергунов