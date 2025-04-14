Курганский автосалон по требованию УФАС удалил рекламу о несуществующем бонусе

Салон ООО «Сильвер-Авто групп» после предупреждения Курганского УФАС России удалил с сайта информацию о якобы предоставляемых бесплатно комплектах зимней резины при покупке автомобилей. Компания усилила внутренний контроль за соответствием рекламы действующему законодательству, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Незаконную рекламу ведомство обнаружило после обращения жителя региона. Он заявил, что увидел следующие акции от автосалона: «Зимняя резина при покупке любого автомобиля в кредит!», «Комплект зимних шин в подарок!». Курганец приобрел машину с помощью займа, однако не получил обещанный бонус. Он дополнительно потратил на шины 40 тыс. руб. Как выяснил антимонопольный орган, реклама вводила потребителей в заблуждение и содержала признаки нарушения ст. 14.2 Федерального закона «О защите конкуренции», запрещающей распространение ложных сведений о преимуществах товара или услуги. В связи с этим ведомство выдало компании предупреждение с требованием прекратить распространение недостоверной информации.

Виталина Ярховска