В Зернограде снизилось давление воды из-за аварии на водоводе

Водоснабжение в Зернограде осуществляется с пониженным давлением. Причина слабого напора: авария на магистральном водоводе между насосными станциями в районе хутора Глубокий Яр Кагальницкого района, сообщает министра ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

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«Между насосными станциями 3-го и 4-го подъемов произошел порыв на магистральном водоводе большого диаметра. В результате аварии приостановлена работа насосной станции 3-го подъема»,— рассказала министр.

На месте происшествия трудятся специалисты МУП Зерноградского городского поселения «Зерноградское предприятие жилищно-коммунального хозяйства».

О сроках завершения ремонтных работ и полного восстановления водоснабжения в штатном режиме пока не сообщается.

Николай Аксенов