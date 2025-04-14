В Зернограде снизилось давление воды из-за аварии на водоводе
Водоснабжение в Зернограде осуществляется с пониженным давлением. Причина слабого напора: авария на магистральном водоводе между насосными станциями в районе хутора Глубокий Яр Кагальницкого района, сообщает министра ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Между насосными станциями 3-го и 4-го подъемов произошел порыв на магистральном водоводе большого диаметра. В результате аварии приостановлена работа насосной станции 3-го подъема»,— рассказала министр.
На месте происшествия трудятся специалисты МУП Зерноградского городского поселения «Зерноградское предприятие жилищно-коммунального хозяйства».
О сроках завершения ремонтных работ и полного восстановления водоснабжения в штатном режиме пока не сообщается.