В Ярославской области введут ограничения на вылов рыбы

В Ярославской области в связи с началом нереста с 15 апреля вводятся ограничения на вылов рыбы. Эта мера ежегодная и направлена на сохранение водных биологических ресурсов. Об этом сообщает областное правительство.

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С этой даты будет запрещено ловить рыбу всеми орудиями, кроме одного — одной поплавочной или донной удочки с берега с количеством крючков не более двух штук у одного гражданина вне мест нереста.

С 15 апреля и по 1 июня запрет будет действовать на Рыбинском водохранилище со всеми притоками, до 15 июня — на Горьковском водохранилище и его притоках на протяжении 25 км от устьев вверх по течению, с 20 апреля и по 29 мая — на озере Неро, с 25 мая по 13 июня — на Плещеевом озере, до 10 июня — на остальных водных объектах рыбохозяйственного значения.

Нарушение этих запретов приведет к наложению административного штрафа от 2 до 5 тыс. руб. и конфискации орудий вылова рыбы.

Алла Чижова