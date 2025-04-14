В Кольцово внедрили удаленную проверку багажа, ускорив таможенный контроль

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге ввели систему удаленной проверки багажа на таможенном контроле, что позволило существенно ускорить процесс прохождения всех уровней контроля для пассажиров, сообщили в Уральском таможенном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Новая система предполагает, что пассажиры сдают багаж до прохождения таможенного контроля, а сама проверка осуществляется удаленно.

Как сообщили в ведомстве, теперь таможенники используют интраскопы, работающие в двух проекциях и воспроизводящие более детальные изображения содержимого чемоданов.

«Несмотря на частичное завершение ремонта, пункт пропуска все равно находится в режиме трансформации и дальше будут еще изменения, в первую очередь, направленные на создание благоприятных условий для пассажиров»,— отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов в ходе посещения таможенного поста Аэропорт Кольцово. Кроме того, реконструкция зоны прилета и вылета позволила разделить потоки пассажиров и снизить скопление людей в терминале.

По итогам первых трех месяцев 2025 года таможенники зафиксировали увеличение пассажиропотока на 50 тыс. пассажиров (15%). С начала года оформлено более 2,5 тыс. международных авиарейсов и багаж более 300 тыс. пассажиров.

По данным Уральского таможенного управления, основная цель реконструкции — увеличение пропускной способности международного сектора с 1,3 тыс. до 2,2 тыс. пассажиров в час и техническое переоснащение государственных контрольных органов.

Полина Щуцкая