В Казани полицейские задержали женщину с килограммом наркотиков

В Казани сотрудники полиции задержали 41-летнюю женщину с наркотиками весом около 1 кг. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

При задержании у женщины было найдено шесть пакетов, запечатанных изолентой, содержавших белый порошок неизвестного происхождения. Впоследствии экспертиза установила, что это синтетический наркотик мефедрон общим весом 314,82 г.

Позже, в рамках обыска дома задержанной, обнаружены дополнительные наркотические вещества общим объемом более 600 г, а также технические средства и материалы для фасовки. Все найденные препараты идентифицированы как мефедрон.

Женщина полностью признала свою вину.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Артём Дергунов