Липецкое «Трио» увеличило в 2024 году выручку до 2 млрд рублей

ООО «ГК Трио», принадлежащее семье сенатора от Липецкой области Евгении Уваркиной, в 2024 году нарастило выручку на 48%, с 1,3 млрд до 2 млрд руб. Чистая прибыль общества за год выросла в 16 раз, со 137 млн до 2,2 млрд руб. Это следует из данных Rusprofile.

Дебиторская задолженность компании увеличилась на 52%, с 838 млн до 1,3 млрд руб. Кредиторская задолженность, напротив, уменьшилась на 72% — с 640 млн до 181 млн руб.

Себестоимость продаж «Трио» выросла на 56%, с 1,1 млрд до 1,76 млрд руб. Убыток от продаж увеличился в три раза — с 29,2 млн до 100,5 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «ГК Трио» было зарегистрировано в 2009 году в Липецкой области. Уставный капитал — 2,2 млрд руб. Директор — Геннадий Уваркин. Доля общества в 38,7% принадлежат Елене Латышевой, Николай Захватаев, Геннадий Уваркин и Евгения Уваркина владеют по 18,7% (доля госпожи Уваркиной в 2019 году была передана в доверительное управление ООО «Холдинг Трио»), Олегу Канищеву, Александру Ретинскому, Елене Турбановой, Артему Шумейко и Вячеславу Бородину принадлежат еще по 1% общества.

Егор Якимов