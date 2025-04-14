Скорость ветра достигнет 15-20 м/с на территории Удмуртии в ближайшие пару дней

В ближайшие два дня в Удмуртии установится ветреная погода: к середине недели в отдельных районах прогнозируются порывы до 15-20 м/с, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. При этом ожидается потепление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Во вторник, 15 апреля, осадков не ожидается, температура воздуха ночью составит -2..+3°С, а днем 10-15°С. В среду ночью, 16 апреля, ожидаются небольшие и умеренные дожди, которые к обеду примут локальный характер. Ночная температура воздуха в этот день составит 3-8°С, дневная — 10-15°С (в северных районах до 6-10°С).

В четверг, 17 апреля, существенных осадков не предвидится, ветер ослабнет. Ночью температура опустится до -3..+2°С, а днем составит 5-10°С, в юго-западных районах — 9-12°С. В пятницу, 18 апреля, возможны кратковременные дожди. Температура ночью ожидается в пределах -4..+2°С, днем — 7-12°С. По предварительному прогнозу, в выходные дни потепление продолжится.