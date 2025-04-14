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На Нижегородской ГЭС запустили интервальные перекрытия движения

Интервальные перекрытия движения через автодорожный мост запустили на Нижегородской ГЭС. По данным энергетиков, перекрытия будут проводить с 14 по 18 апреля с 21:00 до 03:00.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Продолжительность интервалов перекрытия — до двух часов через каждые полчаса. Движение будут перекрывать для проведения работ по демонтажу мостовых плит и балок.

Время перекрытий согласовано с ГИБДД и областным «Главным управлением автомобильных дорог».

Андрей Репин

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