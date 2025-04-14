На Нижегородской ГЭС запустили интервальные перекрытия движения
Интервальные перекрытия движения через автодорожный мост запустили на Нижегородской ГЭС. По данным энергетиков, перекрытия будут проводить с 14 по 18 апреля с 21:00 до 03:00.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Продолжительность интервалов перекрытия — до двух часов через каждые полчаса. Движение будут перекрывать для проведения работ по демонтажу мостовых плит и балок.
Время перекрытий согласовано с ГИБДД и областным «Главным управлением автомобильных дорог».