Из Челябинской области выдворили 313 нелегальных мигрантов

В 2025 году из Челябинской области выдворили 313 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Из них 226 человек — в принудительном порядке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В текущем году возбуждено 430 уголовных дел и задокументировано почти 3,5 тыс. административных правонарушений в сфере миграции. Закрыт въезд в Россию более 700 мигрантам. Из покинувших страну по решению суда иностранцев 18 человек отбыли наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Виталина Ярховска