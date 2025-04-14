В Татарстане мужчина получил 320 часов обязательных работ за избиение сожительницы

В Рыбно-Слободском районе 25-летний местный житель получил 320 часов обязательных работ за избиение сожительницы, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Суд установил, что 3 декабря 2024 года в деревне Полянка подсудимый в ходе конфликта со своей сожительницей три раза ударил ее ладонью по голове, кулаком в бедро, а также толкнул в плечо, после чего женщина упала на пол и ударилась локтем.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Артём Дергунов