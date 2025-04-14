Умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева

В возрасте 86 лет умерла актриса Чувашского академического драматического театра, народная артистка РСФСР Нина Григорьева. Об этом сообщил в Telegram глава Чувашии Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нина Григорьева

Фото: Фото: Telegram-канал главы Чувашии Олега Николаева Нина Григорьева

Фото: Фото: Telegram-канал главы Чувашии Олега Николаева

На сайте театра сказано, что актриса скончалась вчера, 13 апреля, подробности не приводятся. Прощание с ней состоится 15 апреля в Покровско-Татианинском соборе в Чебоксарах.

Нина Григорьева окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского в Москве. После этого, в 1961 году, пришла в Чувашский драматический театр и проработала там всю жизнь. Сценическую карьеру она начала с образа Джульетты в спектакле «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира. За 62 года она исполнила более ста ролей, в том числе в таких спектаклях, как «Бесприданница», «Айдар», «Варвары», «Власть тьмы», «Прощание с Матерой», «Нарспи».

«Нина Ильинична была не только выдающейся актрисой, но и настоящим символом преданности искусству... Ее уход — это невосполнимая утрата для всех нас, для всего театрального сообщества, для всех зрителей, которые восхищались ее талантом и обаянием»,— отметили в театре.