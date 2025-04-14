Сокращение британской гумпомощи затронет 55,5 млн человек во всем мире
Значительное сокращение британской международной помощи оставит 55,5 млн беднейших обитателей Земли без доступа к основным ресурсам. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщила лондонская The Independent, ссылаясь на эксклюзивно переданное ей исследование международной благотворительной организации Save the Children.
Фото: UK MOD / Handout / Reuters
Объемы британской международной помощи в течение некоторого времени сокращались и в соответствии с планами правительства к 2027 году будут составлять £9,22 млрд против £15,3 млрд в 2023 году. Это, напоминает газета, соответствует 0,3% ВВП и является самым низким показателем за последнюю четверть века. По информации, собранной из правительственных источников, сообщает Save the Children, следствием сокращений станет то, что в 2027 году помощь будет доступна примерно 10,3 млн человек по всему миру против 65,8 млн в 2019 году.
По оценкам благотворительной организации, 12 млн человек останутся без доступа к чистой воде или санитарии, а 2,9 млн детей — без доступа к достойному образованию. Наконец, с 9,9 млн до 2,1 млн сократится число непосредственно получающих британскую гуманитарную помощь в различных ее проявлениях — от продуктов питания до денежных субсидий на конкретные цели.
При этом, сообщает газета, некоторые программы, включая многосторонние климатические проекты и широкую помощь Газе, Судану и Украине, сокращение не затронет. Управляющее международной помощью Министерство иностранных дел, по делам Содружества и международного развития включило эти программы в список «ключевых приоритетов», бюджеты которых не могут быть сокращены ни при каких обстоятельствах.