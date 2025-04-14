Сокращение британской гумпомощи затронет 55,5 млн человек во всем мире

Значительное сокращение британской международной помощи оставит 55,5 млн беднейших обитателей Земли без доступа к основным ресурсам. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщила лондонская The Independent, ссылаясь на эксклюзивно переданное ей исследование международной благотворительной организации Save the Children.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: UK MOD / Handout / Reuters Фото: UK MOD / Handout / Reuters

Объемы британской международной помощи в течение некоторого времени сокращались и в соответствии с планами правительства к 2027 году будут составлять £9,22 млрд против £15,3 млрд в 2023 году. Это, напоминает газета, соответствует 0,3% ВВП и является самым низким показателем за последнюю четверть века. По информации, собранной из правительственных источников, сообщает Save the Children, следствием сокращений станет то, что в 2027 году помощь будет доступна примерно 10,3 млн человек по всему миру против 65,8 млн в 2019 году.

По оценкам благотворительной организации, 12 млн человек останутся без доступа к чистой воде или санитарии, а 2,9 млн детей — без доступа к достойному образованию. Наконец, с 9,9 млн до 2,1 млн сократится число непосредственно получающих британскую гуманитарную помощь в различных ее проявлениях — от продуктов питания до денежных субсидий на конкретные цели.

При этом, сообщает газета, некоторые программы, включая многосторонние климатические проекты и широкую помощь Газе, Судану и Украине, сокращение не затронет. Управляющее международной помощью Министерство иностранных дел, по делам Содружества и международного развития включило эти программы в список «ключевых приоритетов», бюджеты которых не могут быть сокращены ни при каких обстоятельствах.

Виктор Буй