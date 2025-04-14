Кинотеатр «Победа» в Челябинске перейдет под контроль мэрии

Челябинский кинотеатр «Победа» в ближайшее время из частного станет муниципальным. Учреждение сменит юридическое лицо, сообщается в официальной группе кинотеатра в социальной сети «ВКонтакте».

Закрытие кинотеатра как частного заведения запланировано на 20 апреля. В этот день пройдут последние сеансы, они будут бесплатными. Вскоре учреждение вернется к работе, сохранив часть предыдущего коллектива.

Кинотеатр «Победа» был одним из активов национализированного в мае прошлого года агрохолдинга «Макфа», до этого принадлежавшего семьям бывшего депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.