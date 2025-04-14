Иностранцу, который пытался вылететь из России с золотой цепью, грозит до 5 лет

Таможенники в Шереметьево остановили иностранца, у которого в сумке была золотая цепь весом 2 кг. Экспертиза показала, что изъятое изделие сделано из сплава с содержанием 99,5% золота. Было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Специалисты оценили стоимость изделия в 8,6 млн руб. и заявили, что цепь не является ювелирным изделием. Иностранец — таможня не уточняет, из какой он страны,— заявил таможенникам, что это его личная вещь и он не знает, сколько она стоит. В пресс-службе Федеральной таможенной службы уточнили, что он попытался пройти по «зеленому коридору», по которому проходят пассажиры без подлежащих декларированию товаров.

Иностранец пытался уехать в Турцию. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб.